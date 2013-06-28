Второй этап соревнований по паркуру и воркауту пройдет на ВВЦ

29 июня рядом с главным входом на ВВЦ начнется второй этап московских соревнований по паркуру и воркауту, которые проходят в рамках Летнего городского фестиваля уличных культур.

Первый этап соревнований состоялся 23 июня в Строгино. Всего в течение сезона пройдет шесть этапов в разных округах столицы. Участники, показавшие лучшие результаты на районных первенствах, смогут попасть на "Городские экстремальные игры" - суперфинал, который состоится 7 сентября, в День Города.

Начало в 13.30.