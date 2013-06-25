Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 июня 2013, 19:50

Город

На ВВЦ пройдет акция "Марафон здоровья "Моя альтернатива"

На ВВЦ 29 июня состоится VIII Всероссийская спортивно-пропагандистская акция "Марафон здоровья "Моя альтернатива".

На мероприятии пройдут показательные выступления известных спортсменов, мастер-классы, спортивные состязания, гала-концерт с участием звезд эстрады и популярных молодежных коллективов.

На территории выставки будут организованы санитарно-просветительские акции, пункты экспресс-диагностики и записи в спортивные секции Москвы.

Планируется, что в течение дня более 100 тысяч москвичей и гостей столицы примут участие в состязаниях и акциях, получат бесплатные медицинские консультации, посмотрят выступления спортсменов и артистов.

Церемония открытия состоятся на главной сцене у павильона №1 Всероссийского выставочного центра 29 июня в 14.00.

Сайты по теме


ВВЦ марафоны социальная сфера

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика