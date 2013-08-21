21 августа 2013, 10:44Общество
В рамках Дней профобразования на ВВЦ пройдут выставки и конференции
С 31 октября по 5 ноября на территории Международного выставочного центра "МосЭкспо" на ВВЦ пройдут Дни профессионального образования. Об этом сообщает пресс-служба Департамента образования.
В рамках Дней профобразования состоится открытый чемпионат Москвы World Skills Russia и Детско-юношеский конкурс профессиональных квалификаций "Умные руки столицы".
Также откроются специализированные выставки: на Edutech покажут инновационные технологии в образовании и обучении; на Moscow Expo Language & Culture 2013 - вузы, издательства и компании, предоставляющие услуги в сфере изучения иностранных языков.
Кроме того, на мероприятии пройдут семинары, круглые столы и конференции.
Цель мероприятия - показать потенциал столичного профобразования и эффективность образовательной системы в области подготовки квалифицированных кадров, а также в сфере производства, научно-исследовательской и инновационной деятельности.