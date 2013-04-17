Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 апреля 2013, 03:36

Город

В Москве ночью сгорел склад около ВВЦ

На северо-востоке Москвы ночью загорелся склад

Пожар произошел на складе около Всероссийского выставочного центра в Москве. Никто из людей в результате происшествия не пострадал, сообщает телеканал "Москва 24".

В ночь на среду загорелись бытовки по адресу Сельскохозяйственная улица, владение 24. Позже огонь перекинулся на склад, полностью охватив здание. Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров, кровля обрушилась на площади 50 квадратных метров.

В настоящее время пожар потушен. О его причинах не сообщается

ВВЦ пожары склады чп

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика