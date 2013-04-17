В Москве ночью сгорел склад около ВВЦ

На северо-востоке Москвы ночью загорелся склад

Пожар произошел на складе около Всероссийского выставочного центра в Москве. Никто из людей в результате происшествия не пострадал, сообщает телеканал "Москва 24".

В ночь на среду загорелись бытовки по адресу Сельскохозяйственная улица, владение 24. Позже огонь перекинулся на склад, полностью охватив здание. Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров, кровля обрушилась на площади 50 квадратных метров.

В настоящее время пожар потушен. О его причинах не сообщается