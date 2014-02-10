Форма поиска по сайту

10 февраля 2014, 19:36

Город

Ледяной лабиринт на ВВЦ могут признать самым большим в России

Зимний лабиринт из снега и льда "Парк постсоветского периода" будет признан самым большим снежным лабиринтом России. Регистрация рекорда состоится 14 февраля на территории ВВЦ.

В этот день главный судья "Книги рекордов России" по центральному округу Леонид Сенаторов проведет точные замеры высоты стен, периметра и протяженности коридоров лабиринта.

Добавим, на территории катка "Волшебный лед" на ВВЦ открылся лабиринт скульптур "Парк советского периода", где москвичи смогут не только полюбоваться ледяными фигурами, но и посмотреть мультфильмы.

Как сообщает пресс-служба Всероссийского выставочного центра, в лабиринте площадью 1,5 тысячи кв. метров разместятся скульптуры десяти мастеров из России и Украины. Художники будут создавать фигуры в стиле соцреализма на глазах у посетителей.

