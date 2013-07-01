Облить друга краской можно будет 7 июля на ВВЦ

Фото: М24.ru

7 июля на выводном круге на ВВЦ пройдет фестиваль красок ColorFest, участники которого будут обсыпать друг друга красками разных цветов.

Оригинальная идея мероприятия принадлежит фестивалю красок "Холи" – это индийский праздник, проходящий по всему миру. Люди обмазывают все и всех вокруг специальными красками. Их используют как в чистом виде, так и смешивают с водой.

Мероприятие пройдет с 13.00 до 18.00.