Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 июля 2013, 12:24

Город

Облить друга краской можно будет 7 июля на ВВЦ

Фото: М24.ru

7 июля на выводном круге на ВВЦ пройдет фестиваль красок ColorFest, участники которого будут обсыпать друг друга красками разных цветов.

Оригинальная идея мероприятия принадлежит фестивалю красок "Холи" – это индийский праздник, проходящий по всему миру. Люди обмазывают все и всех вокруг специальными красками. Их используют как в чистом виде, так и смешивают с водой.

Мероприятие пройдет с 13.00 до 18.00.

Сайты по теме


ВВЦ краски фестивали и праздники

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика