Новые классы интернет-грамотности для пенсионеров открылись в ВАО

На востоке Москвы открылись новые классы интернет-грамотности для пенсионеров, где пожилые люди могут научиться пользоваться базовыми возможностями интернета – искать информацию, пользоваться электронными государственными услугами, электронной почтой, оплачивать услуги и управлять счетом телефона.

"Сейчас в интернете есть масса возможностей, которые значительно повышают качество жизни. Для нас важно, чтобы воспользоваться ими могли все абоненты, независимо от возраста. В следующем году мы планируем открытие новых площадок во всех округах", — сказал директор по продажам и обслуживанию МГТС Герман Юртаев.

В настоящее время обучение пенсионеров проходит по адресам: улица Новый Арбат, 2, улица Зорге, 27, улица Серпуховской Вал, 20, Щелковское шоссе, 24 и улица Сиреневый бульвар, 46/35, корпус 4, сообщает пресс-служба МГТС. Кроме того, неделю назад курсы интернет-грамотности для пенсионеров открылись и на ВВЦ.

Занятия для пенсионеров проводятся бесплатно.

Ссылки по теме МГТС

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!