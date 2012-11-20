Три игровых комплекса появятся в лесопарке "Кусково"

Три новых игровых комплекса откроют в лесопарке "Кусково" 22 ноября.

Комплексы выполнены по индивидуальным проектам, они состоят из горок-труб, горок-скатов (пандусов), лестниц, волнообразных мостов, качелей с ремнями безопасности и каруселей.

"Это первый комбинированный игровой комплекс, устанавливаемый на природной территории в Москве", – сообщает пресс-служба Управления особо охраняемых природных территорий по Восточному административному округу.

В тексте отмечается, что элементы комплексов максимально приспособлены для пользования детьми с ограниченными физическими возможностями.