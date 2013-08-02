Полиция усилит меры безопасности на ЧМ по легкой атлетике

Во время ЧМ по легкой атлетике в Москве усилят меры безопасности

Столичная полиция усилит меры безопасности 8 августа, в день празднования Ураза-Байрама. Во время мероприятия в городе будут дежурить дополнительные наряды полиции и кареты скорой помощи, доложил Сергею Собянину на оперативном совещании в мэрии первый заместитель руководителя департамента межрегионального сотрудничества Юрий Нуждин.

По его словам, аналогичные меры будут предприняты и во время проведения Чемпионата мира по легкой атлетике, который будет проходить в "Лужниках" с 10 по 18 августа.

Врио мэра Москвы поручил также усилить паспортный контроль на мероприятиях и поставить рамки металлодетекторов.

"Вводится режим безопасности в связи с проведением чемпионата мира по легкой атлетике. Речь идет об установке рамок металлоискателя, проверке паспортного режима и других мероприятиях", - сказал Сергей Собянин.

Чемпионат мира по легкой атлетике будет охраняться до конца соревнований, за порядок на стадионе будут отвечать более трех тысяч сотрудников полиции.