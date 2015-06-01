Билеты на поезд "Стриж" можно купить от 900 рублей

В понедельник, 1 июня, с Курского вокзала стартовал новый скоростной поезд "Стриж". Он будет курсировать из столицы в Нижний Новгород. "Стриж" будут совершать до 5 рейсов в день, а с июля - до 7 рейсов. Время в пути на таком поезде составит 3 часа 35 минут, передает телеканал "Москва 24".

Стоимость проезда в вагоне второго класса составит 900 рублей, в вагоне первого класса - от 2850 рублей. Место в вагоне СВ обойдется от 4000 рублей за купе для одного пассажира и от 5000 рублей - за купе для двух пассажиров.

В связи с запуском скоростного поезда изменилось расписание электричек сразу на пяти направлениях железной дороги. Отправление сотен составов сдвинули на 5-10 минут. Подробнее о новом поезде рассказал президент ОАО "РЖД" Владимир Якунин.