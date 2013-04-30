"Спартак" уступил в финале Кубка Харламова "Омским Ястребам"

Московский "Спартак" уступил в решающем седьмом матче серии плей-офф Кубка Харламова "Омским Ястребам" со счетом 3:2. Решающая шайба была заброшена в овертайме.

Первый период со счетом 1:0 выиграли "Ястребы". "Спартаку" удалось выравнять игру - на 35-й минуте отличился Денежкин.

В заключительной двадцатиминутке команды обменялись голами, и встреча перешла в дополнительное время.

На 4-й минуте овертайма Рассказову удался мощный бросок, который не сумел отразить вратарь "Спартака" Шестеркин.

"Омские Ястребы" второй год подряд становятся обладателями Кубка Харламова.

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