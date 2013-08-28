"Спартак" призвал фанатов отказаться от петард на матче Лиги Европы

Московский футбольный клуб "Спартак" обратился к болельщикам с просьбой соблюдать во время матча Лиги Европы со швейцарским "Санкт-Галленом" организованность и порядок, отказаться от пиротехники, не бросать ничего на поле, уважительно относиться ко всем участникам игры и болельщикам команды соперников.

"Помните: любое правонарушение может привести не только к денежным штрафам, но и к серьезным дисциплинарным санкциям со стороны УЕФА", - говорится в сообщении пресс-службы команды.

Команда поблагодарила болельщиков за искреннюю поддержку и эмоции и выразила надежду, "что мощная и слаженная поддержка поможет "Спартаку" добиться положительного результата".

Первый домашний матч в новом еврокубковом сезоне "Спартак" - "Санкт-Галлен" состоится 29 августа в Химках, на стадионе "Арена Химки".

Московский "Спартак" начал свою 37-ю по счету еврокампанию гостевой ничьей 1:1 со швейцарским клубом "Санкт-Галлен" в первом матче заключительного квалификационного раунда Лиги Европы.

В последнее время количество инцидентов с участием болельщиков увеличилось. Так, во время футбольного матча "Динамо" – "Зенит", который проходил в Химках, один из болельщиков бросил в сторону вратаря Антона Шунина петарду. Спортсмен получил ожог глаз и был госпитализирован. Тогда правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство".

Несколько дней спустя во время матча "Спартак" – "Барселона" на стадионе "Лужники" и прилегающих к нему территориях полицейские задержали более 50 болельщиков за различного рода административные нарушений. Кроме того, в участок доставили мужчину, ударившего правоохранителя по лицу.