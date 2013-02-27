Полузащитник киевского "Динамо" Вукоевич переходит в "Спартак"

Полузащитник киевского "Динамо" Огнен Вукоевич переходит в "Спартак". Футболист будет выступать за "красно-белых" на правах аренды.

Вукоевич будет выступать за "Спартак" до конца сезона на правах аренды, после чего "красно-белые" смогут выкупить его трансфер у киевлян, сообщает "Чемпионат.ком".

Вукоевич решил сменить команду после того, как перестал выходить на поле в основном составе "Динамо". В текущем сезоне игрок провел 12 матчей в чемпионате Украины.

Отметим, что Вукоевич также является игроком сборной Хорватии. За национальную команду он провел 47 матчей.

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