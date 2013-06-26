Полузащитник Хурадо продолжит карьеру в московском "Спартаке"

Испанский полузащитник Хосе Мануэль Хурадо продолжит выступать за московский "Спартак". "Красно-белые" выкупили трансфер игрока у немецкого "Шальке-04".

В прошедшем сезоне Хурадо также выступал за москвичей, но на правах аренды, сообщает официальный сайт "Спартака".

В минувшем сезоне Хурадо провел за "Спартак" 24 игры, в которых трижды поразил ворота противника.

Сумма, в которую обошелся трансфер полузащитника "Спартаку", не разглашается.