23 апреля 2013, 17:06Спорт
Форвард "Спартака" Мовсисян получил травму и выбыл на две недели
Нападающий "Спартака" Юра Мовсисян получил травму в матче против ЦСКА. По предварительной оценке, форвард выбыл из строя на две недели.
Во вторник Мовсисян прошел медобследование в стане "красно-белых", сообщает пресс-служба "Спартака".
У нападающего диагностировано повреждение мышц задней поверхности бедра. Врач "Спартака" Михаил Вартапетов заявил, что Мовсисян не сможет играть как минимум в течение двух недель.
Таким образом, Мовсисян не поможет "Спартаку" в матче против махачкалинского "Анжи", который состоится 28 апреля.
