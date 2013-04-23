Форвард "Спартака" Мовсисян получил травму и выбыл на две недели

Нападающий "Спартака" Юра Мовсисян получил травму в матче против ЦСКА. По предварительной оценке, форвард выбыл из строя на две недели.

Во вторник Мовсисян прошел медобследование в стане "красно-белых", сообщает пресс-служба "Спартака".

У нападающего диагностировано повреждение мышц задней поверхности бедра. Врач "Спартака" Михаил Вартапетов заявил, что Мовсисян не сможет играть как минимум в течение двух недель.

Таким образом, Мовсисян не поможет "Спартаку" в матче против махачкалинского "Анжи", который состоится 28 апреля.