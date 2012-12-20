У хоккейного "Спартака" сменится генеральный директор

У хоккейного "Спартака" в ближайшие дни сменится генеральный директор. Вместо Игоря Хохлачева обязанности генерального менеджера клуба будет исполнять вице-президент Сберкредбанка Павел Ни-Ли.

Действующий генеральный директор "красно-белых" Хохлачев уже написал прошение об отставке и в ближайшее время покинет клуб, сообщается на официальном сайте ЦСКА. Отставка Хохлачева может быть связана с грядущей продажей большей части активов "Спартака" председателем совета директоров клуба Сергеем Менделеевым.

Отметим, что Ни-Ли занимал должность вице-президента "Спартака" с 2009 по 2011 год.

"Красно-белые" на текущий момент занимают последнее место в Западной конференции.