"Спартак" встретится с "Тереком" на малой арене стадиона "Локомотив"

Встреча 12-го тура чемпионата России по футболу между московским "Спартаком" и грозненским "Тереком" пройдет на малой арене стадиона "Локомотив" или на другом стадионе. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

Сейчас ситуация с переносом игры обсуждается с органами правопорядка и руководством РФПЛ.

"С нашей стороны было предложение поменяться домашними матчами с ФК "Терек" — провести в предстоящую субботу игру в Грозном, а в марте сыграть в Москве, но, к сожалению, мы получили отказ", - говорится в сообщении.

Результаты экспертной комиссии показали, что на газоне в Черкизове проводить матч нельзя. Из-за непогода поле находится в таком состоянии, что играть на нем крайне травмоопасно.

Согласно сообщению, заявление на возврат билетов на матч "Спартак" - "Терек" можно написать в официальном магазине красно-белых на Красной Пресне. Желающие могут получить деньги, либо обменять билет на игру с "Ростовом".