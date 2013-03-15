"МОЭК" внедряет на своих объектах разработки "Сколково"

Тепло в столичные дома будут поставлять с помощью новейших технологий – "МОЭК" в рамках пилотного проекта внедряет разработки "Сколково". Как сообщает пресс-служба компании, на объектах появятся новые теплообменники.

Запатентованная отечественная разработка Spin Cell реализуется впервые в мире. Ее конструкция предполагает закручивание потока воды в трубках специального профиля, соединенных по сотовому принципу.

Это позволит уменьшить габариты теплообменника, снизить его стоимость и сэкономить на обслуживании и ремонте.

Другая инновация, которая нашла себе место в "МОЭК" – это система гибких трубопроводов, разработанных голландским концерном Thermaflex. Конструкция труб предусматривает полную защиту от коррозии, небольшой вес и длительный срок службы – до 50 лет.

Нововведения позволят "МОЭК" повысить энергоэффективность, снизить затраты и аварийность на объектах.