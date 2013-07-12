Предприниматели Михаил Хомич и Юрий Митин прочитают бизнес-лекции

Михаил Хомич. Фото: Пресс-служба

16 июля интеллектуальный клуб "Мастерская диалога" приглашает на встречу с Михаилом Хомичем и Юрием Митиным. Тема вечера: "Предпринимательство — стоит ли ввязываться в драку?".



Гости клуба расскажут о том, как искать бизнес-идеи, что выбрать — работу "на дядю" или свой бизнес, поделятся историями успеха и неуспеха.

Михаил Хомич — преподаватель МГУ, Мюнхенской школы бизнеса, стартап-академии "Сколково". Юрий Митин — основатель и гендиректор бизнес-инкубатора МГУ имени Ломоносова, серийный предприниматель, преподаватель МГУ, стартап-академии "Сколково" и бизнес-школы RMA. В соавторстве ими написаны две книги: "93 и 6 историй успеха в бизнесе" и "100 идей на миллион".

Начало встречи — в 20:00. Для участия необходимо зарегистрироваться по телефону, отправив SMS-сообщение (в формате "дата, фамилия участника") на номер +7 (926) 179-25-52 или на странице мероприятия в Facebook.