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Авиа и аэропорты

31 октября 2012, 16:15

Пассажиры "Шереметьево" смогут оплатить налоги перед вылетом

Шереметьево налоги акции долги ФНС налоговые авиа и аэропорты

В "Шереметьево" 3 и 4 ноября пройдет акция "Узнай о своих долгах". Пассажиры смогут получить информацию о своих задолженностях, а также оплатить их через банкоматы без комиссии.

Консультировать всех желающих с 10.00 до 20.00 будут сотрудники налоговой службы. Они расскажут об онлайн сервисах для расчета суммы налоговых сборов и льгот, а также о порядке погашения задолженности, сообщает пресс-служба аэропорта.

При этом специалисты напоминают, что ограничение выезда за пределы России может быть снято в течение двух недель после погашения задолженности. Поэтому платить по долгам лучше заранее.

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