В Шереметьево возобновили прием международной почты

"Доброе утро, Москва": в Шереметьево начали прием посылок из-за рубежа

В Шереметьево возобновили прием корреспонденции из-за рубежа. Процесс был остановлен 18 апреля из-за скопившихся на складах почтовых отправлений.

Почта России объяснила ситуацию ростом числа заказов в интернет-магазинах и нехваткой таможенных инспекторов для досмотра. В итоге на местах международного почтового обмена скопилось около 500 тонн посылок.

Спустя несколько дней ситуацию удалось нормализовать. Так, в Домодедово остатки почты свели к нулю. Напомним, ранее глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявил, что скопление почты в столичных аэропортах будет разобрано за три недели.