В "Шереметьево" не будут выгружать почту, пока не разберут склады

Самолеты с международной почтой не будут разгружать до тех пор, пока объем накопившихся на складах "Шереметьево" посылок не сократится до 30-50 тонн. Выгрузку почты прекратят в полдень 18 апреля, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на оператора складов аэропорта ООО "Аэропорт Москва".

При этом в Почте России заявили, что пытаются "достучаться" до ООО "Аэропорт Москва", чтобы в срочном порядке решить проблему с выгрузкой международных отправлений в Шереметьево. "Компания-оператор аэропортовых складов объявила об отказе принимать прилетающие из-за рубежа почтовые отправления как раз тогда, когда негативная тенденция была переломлена и остатки почты на терминалах уже сократились почти вдвое", - сообщает пресс-служба Почты России.

По сообщению почтовиков, терминалы разгружены до 115 тонн, тогда как в прошлую пятницу на складах оставалось около 200 тонн корреспонденции. "Почта России не может влиять на прилет в Шереметьево новых партий почтовых отправлений из заграницы, а ее возможности по разгрузке терминалов объективно ограничены пропускной способностью таможни", - отмечают в компании.

Напомним, на прошлой неделе на местах международного почтового обмена скопилось около 500 тонн почтовых отправлений из-за рубежа, в основном покупки россиян в интернет-магазинах. Накануне Почта России сообщила, что остатки международной почты в терминалах аэропортов удалось сократить до минимума, а задержавшуюся корреспонденцию отправили адресатам. Так, в Домодедово остатки почты уже свели к нулю.