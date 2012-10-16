Предприниматель шантажировал участника госаукциона

Предпринимателя подозревают в том, что он требовал деньги от фирмы-участника аукциона на право заключения госконтракта.

По версии следствия, гендиректор ООО "Группа ПолиГор" Егор Юданов потребовал от другой коммерческой организации 800 тысяч рублей. В противном случае он обещал довести цену контракта в ходе электронного аукциона до уровня убыточной.

Электронные торги проводились Шереметьевской таможней на право выполнения работ по настройке и сегментации активного сетевого оборудования с начальной заявленной ценой в 5 миллионов рублей.

11 октября в "Шереметьево" Юданов получил половину требуемой суммы за отказ от снижения цены на аукционе и за возможность предприятию выиграть на выгодных условиях.

Уголовное дело в отношении Юданова было возбуждено по результатам оперативно-розыскной деятельности полиции. Подозреваемого удалось задержать, он был заключен под стражу, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

В настоящее время следствие продолжается, устанавливаются обстоятельства преступления.