Камера хранения открылась в терминале E аэропорта Шереметьево

В терминале E международного аэропорта Шереметьево открылась камера хранения, информирует пресс-служба воздушной гавани.

Одно место багажа в сутки стоит 300 рублей, при этом вес предмета не должен превышать 30 кг.

Камера хранения находится на первом этаже в правом крыле зала прилета, комната №55. Она работает круглосуточно, без перерыва на обед.

"Из сданного на хранение багажа не выдаются отдельные предметы. Если пассажиру понадобилась часть багажа, он обязан сначала получить свой багаж обратно, а затем оплатить последующее хранение. По просьбе клиента в камерах производится бесплатное опломбирование одноразовыми номерными пластиковыми пломбами без ограничений по оценочной стоимости багажа", - говорится в сообщении.

В пресс-службе аэропорта уточнили, что на хранение не принимаются взрывчатые, огнеопасные, отравляющие вещества, скоропортящиеся продукты, предметы вооружения, деньги, а также документы и драгоценности.