Собянин поздравил Хабенского с днем рождения

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста России Константина Хабенского. Соответствующая телеграмма размещена на портале мэра и правительства столицы.

11 января Хабенскому исполнилось 48 лет.

Градоначальник заявил, что артист обладает высокими профессиональными и человеческими качествами. Кроме того, Собянин отметил вклад Хабенского в развитие искусства в России и приумножение традиций милосердия.

"Ваши работы в театре и кино завоевали сердца миллионов зрителей в нашей стране и за рубежом. Искреннего уважения заслуживают осуществляемые вами благотворительные проекты, которые приносят помощь и надежду больным детям и их родителям, утверждают ценности добра и отзывчивости в нашем обществе", – говорится в поздравлении.

Константин Хабенский родился в 1972 году. В 1996 году он был принят актером в московский "Сатирикон", в 2003 перешел в труппу МХТ им. А.Чехова.

Артист исполнил десятки ролей в театре, а также в кино. В 2008 году он учредил благотворительный фонд, помогающий детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями. В 2019 году Хабенский удостоился государственной премии за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности.