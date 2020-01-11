Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

13:32

Собянин поздравил Хабенского с днем рождения

Сергей Собянин общество мэр Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста России Константина Хабенского. Соответствующая телеграмма размещена на портале мэра и правительства столицы.

11 января Хабенскому исполнилось 48 лет.

Градоначальник заявил, что артист обладает высокими профессиональными и человеческими качествами. Кроме того, Собянин отметил вклад Хабенского в развитие искусства в России и приумножение традиций милосердия.

"Ваши работы в театре и кино завоевали сердца миллионов зрителей в нашей стране и за рубежом. Искреннего уважения заслуживают осуществляемые вами благотворительные проекты, которые приносят помощь и надежду больным детям и их родителям, утверждают ценности добра и отзывчивости в нашем обществе", – говорится в поздравлении.

Константин Хабенский родился в 1972 году. В 1996 году он был принят актером в московский "Сатирикон", в 2003 перешел в труппу МХТ им. А.Чехова.

Артист исполнил десятки ролей в театре, а также в кино. В 2008 году он учредил благотворительный фонд, помогающий детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями. В 2019 году Хабенский удостоился государственной премии за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности.

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика