Сбербанк России в ночь на 1 апреля приостановит свою работу

В ночь на 1 апреля Сбербанк России будет проводить технологические работы. Поэтому клиенты банка не смогут провести операции в банкоматах и терминалах.

"1 апреля с 00:00 по 3:20 запланировано проведение технологических работ. В связи с этим проведение операций в "Личном кабинете" в банкоматах и терминалах Сбербанка, а также в системе "Сбербанк ОнЛ@йн" будет недоступно с 1:00 до 2:30", - сообщает пресс-служба Сбербанка.

Финансовые операции по банковским картам будут выполняться в полном объеме, однако возможны кратковременные перерывы не более 10 минут.