Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 марта 2013, 20:28

Экономика

Сбербанк России в ночь на 1 апреля приостановит свою работу

В ночь на 1 апреля Сбербанк России будет проводить технологические работы. Поэтому клиенты банка не смогут провести операции в банкоматах и терминалах.

"1 апреля с 00:00 по 3:20 запланировано проведение технологических работ. В связи с этим проведение операций в "Личном кабинете" в банкоматах и терминалах Сбербанка, а также в системе "Сбербанк ОнЛ@йн" будет недоступно с 1:00 до 2:30", - сообщает пресс-служба Сбербанка.

Финансовые операции по банковским картам будут выполняться в полном объеме, однако возможны кратковременные перерывы не более 10 минут.

Сайты по теме


Сбербанк график работы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика