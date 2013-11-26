27 ноября ряд услуг Сбербанка будут недоступны в течение 15 минут

В среду, 27 ноября, в период с 12.00 до 12.15 по московскому времени будет недоступен ряд услуг Сбербанка. В числе которых операции в "Личном кабинете" в банкоматах и терминалах, осуществление платежей в интернете, а также в системах "Сбербанк онлайн" и "Мобильный банк". Об этом сообщает сайт банка.

"Финансовые операции по банковским картам Сбербанка будут выполняться в полном объеме, за исключением кратковременных перерывов общей продолжительностью не более 5 минут", - говорится в сообщении.