16 октября 2012, 10:17

Экономика

В ночь на 17 октября Сбербанк приостановит обслуживание карт

В связи с проведением плановых работ по модернизации программного обеспечения процессингового центра в ночь на 17 октября Сбербанк приостановит обслуживание карт.

"В период с 0.30 по 04.10 по московскому времени будет приостановлено проведение операций по банковским картам, эмитированным Сбербанком России и другими банками, в банкоматах и терминалах Сбербанка", - сообщается на сайте банка.

Сбербанк просит своих клиентов воздержаться от использования карт в указанный период времени.

