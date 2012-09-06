Бренд "Тройка Диалог" скоро прекратит существование

Через несколько недель брэнд "Тройка Диалог" прекратит свое существование. Переименование связано с ребрендингом в рамках присоединения компании к Сбербанку.

Ребрендинг "Тройки Диалог" уже завершается, сообщает портал BFM.ru со ссылкой на директора департамента по работе с крупнейшими клиентами Сбербанка Александра Базарова. "До конца года работа будет завершена. О новом бренде будет объявлено через несколько недель", - заявил журналистам Базаров.

"Тройка Диалог" вошла в состав департамента по работе с крупными клиентами Сбербанка. По словам Базарова, Сбербанку нравится брэнд "Тройка Диалог", но в ходе совещаний было принято решение поменять название.

Сбербанк создаст новое структурное подразделение под названием Sberbank Merchant Banking. Целью нового департамента будет стратегическое инвестирование для развития предприятий в различных отраслях экономики страны. В новом подразделении будут трудиться специалисты из команды "Тройки Диалог", а также работники дочерней компании крупнейшего банка страны - "Сбербанк Инвестиции".

Напомним, что "Тройка Диалог" была приобретена Сбербанком в январе 2012 года.