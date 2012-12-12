Два человека пострадали в аварии на Садовом кольце

В ночь на 12 декабря на Садовом кольце произошла авария. В ДТП пострадали два человека.

Три машины столкнулись на пересечении с Новокузнецкой улицей. "Ниссан" и "Форд" сбросили скорость перед красным сигналом светофора. Через секунду в "Форд" сзади врезалась "десятка".

Обе машины протащило на несколько метров вперед. "Форд" ударил стоявший впереди "Ниссан", а "десятка" вылетела на встречную полосу.

В результате аварии травму головы получила девушка-пассажир одной из машин. Ее доставили в больницу. Другому участнику аварии помощь оказали на месте.

Установлено, что "десятка" была без регистрационных знаков. По предварительным данным, ДТП произошло по причине невнимательности.