06 марта 2013, 15:30Город
Голый мужчина шокировал прохожих в центре Москвы
Видеозапись этой прогулки прислала читательница М24.ru Ирина. На кадрах видно, что голый прохожий стоит прямо посреди проезжей части. Отметим, что погода совсем не располагала к раздеванию - термометры в течение дня показывали минус 5-7 градусов.
Напомним, что вы можете сообщить нам важную новость, рассказать об интересном событии любым удобным для вас способом.
Присылайте нам фотографии и видео интересных случаев, автомобильных аварий и примеров плохой работы коммунальных служб - делайте новости вместе с M24.ru.