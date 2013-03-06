Голый мужчина шокировал прохожих в центре Москвы

Днем 6 марта на Садовом кольце прохожие наблюдали странную картину: около торгового центра "Атриум" разгуливал абсолютно голый мужчина.

Видеозапись этой прогулки прислала читательница М24.ru Ирина. На кадрах видно, что голый прохожий стоит прямо посреди проезжей части. Отметим, что погода совсем не располагала к раздеванию - термометры в течение дня показывали минус 5-7 градусов.

