В Строгине торжественно открыли новый детский сад

27 сентября 2012, 20:08
В Строгине состоялось торжественное открытие нового детского сада.
Он расположен в селе Троице-Лыково, в доме 23 по 2-й Лыковской улице. Дошкольное учреждение входит в состав образовательного комплекса № 1155, включающего в себя детские сады № 1265 и 544, а также школу № 1155.
Как сообщает префектура СЗАО, детский сад в Троице-Лыкове рассчитан на 125 детей от полутора до семи лет. На сегодня в него подано 110 заявлений. Поскольку пока свободные места есть, родители дошкольников еще могут подать на них заявки.
Напомним, до конца года в столице планируют открыть 76 новых детских садов.
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