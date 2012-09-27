В Строгине торжественно открыли новый детский сад

В Строгине состоялось торжественное открытие нового детского сада.

Он расположен в селе Троице-Лыково, в доме 23 по 2-й Лыковской улице. Дошкольное учреждение входит в состав образовательного комплекса № 1155, включающего в себя детские сады № 1265 и 544, а также школу № 1155.

Как сообщает префектура СЗАО, детский сад в Троице-Лыкове рассчитан на 125 детей от полутора до семи лет. На сегодня в него подано 110 заявлений. Поскольку пока свободные места есть, родители дошкольников еще могут подать на них заявки.

Напомним, до конца года в столице планируют открыть 76 новых детских садов.