От Зеленограда до метро "Тушинская" могут пустить новый автобус

Зеленоградский автокомбинат намерен запустить новый автобусный маршрут № 400Т. Этот автобус должен связать Зеленоград со станцией метро "Тушинская".

На данный момент схема нового маршрута "16-й микрорайон - станция метро "Тушинская" проходит согласование. О дате открытия маршрута будет сообщено дополнительно, информирует официальный сайт префектуры СЗАО.

Маршрут № 400Т станет в Зеленограде третьим из 400-й серии. Сейчас из округа на основную территорию Москвы курсируют автобусы маршрутов № 400 (до станции метро "Речной вокзал") и № 400К (до станции метро "Митино"). До станции метро "Тушинская" ездят коммерческие автобусы маршрутов № 460М и 479М.

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