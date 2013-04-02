Неисправные светофоры в СЗАО спровоцировали пробки

Читательница M24.ru Диана сообщает о нескольких неисправных светофорах в районе Митино.

Из-за неисправного светофора вечером в понедельник, 1 апреля, на пересечении улиц Барышиха и Дубравная образовалась большая автомобильная пробка.

По словам читательницы ситуация со светофором повторилась утром, 2 апреля, на другом перекрестке - на пересечении улиц Барышиха и Митинской.

"02 апреля примерно в 08.30 еще один светофор решил отказаться работать. Без светофора или регулировщика на данном перекрестке просто не обойтись," - пишет Диана.

Если вы стали очевидцем интересных случаев, автомобильных аварий, плохой работы коммунальных служб и других событий, присылайте нам ваши новости, фото и видео материалы – делайте новости вместе с M24.RU!

Скачайте приложение М24 для iPhone, Android или Windows Phone и воспользуйтесь специальной вкладкой. Зарегистрируйтесь в нашей соцсети и публикуйте новости. Следите за новостями жителей города в Твиттере.