02 апреля 2013, 13:32Город
Неисправные светофоры в СЗАО спровоцировали пробки
Читательница M24.ru Диана сообщает о нескольких неисправных светофорах в районе Митино.
Из-за неисправного светофора вечером в понедельник, 1 апреля, на пересечении улиц Барышиха и Дубравная образовалась большая автомобильная пробка.
По словам читательницы ситуация со светофором повторилась утром, 2 апреля, на другом перекрестке - на пересечении улиц Барышиха и Митинской.
"02 апреля примерно в 08.30 еще один светофор решил отказаться работать. Без светофора или регулировщика на данном перекрестке просто не обойтись," - пишет Диана.
