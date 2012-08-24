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24 августа 2012, 13:34

Политика

Мэр Москвы уволил главу "Горзеленхоза № 6" за свалку в СВАО

Мэр столицы Сергей Собянин поручил уволить руководителя ГУП "Горзеленхоз номер 6" Андрея Думенко за организацию свалки в столичном районе Останкино.

"В районе Останкино шестой Мосзеленхоз устроил свалку. При этом ни ОАТИ, ни управа ничего не заметили", - цитирует Собянина РИА Новости.

Градоначальник, кроме того, считает, что в отношении главы управы района и инспектирующих органов необходимо провести служебное расследование.

ГУП "Горзеленхоз №6" выполняет работы по содержанию зеленых насаждений в Москве, осуществляет уход за зелеными насаждениями в Центральном и Северо-Восточном округах.

СВАО свалки власть Сергей Собянин
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