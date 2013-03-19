Наш читатель Дмитрий прислал видеоролик о затоплении улицы на северо-востоке столицы.

"Вот такая картина наблюдается в Ярославском районе города Москвы. Между домами №1 и №5 по улице Ротерта коммунальщики насыпали реагентов, снег растаял, а вода не уходит, дорогу перейти невозможно", - поясняет читатель.

На улице Ротерта образовалась большая незамерзающая лужа

Образовавшееся в результате "химическое море" не замерзает даже при температуре минус 5 градусов.

