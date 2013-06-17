Форма поиска по сайту

17 июня 2013, 12:33

Город

В районе Северный построят новый пешеходный переход

В районе Северный завершается строительство нового надземного пешеходного перехода через Проектируемый проезд 226 и Савеловское направление Московской железной дороги.

Переход представляет собой однопролетный мост длиной 42,12 метра. Ширина прохода для пешеходов составляет 6 метров. Переход оснащен двумя лифтами для удобства маломобильных групп граждан.

В настоящее время завершаются работы по подготовке перехода к введению в эксплуатацию. Пешеходный переход будет открыт в сентябре 2013 года.

