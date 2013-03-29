Лидер КНДР Ким Чен Ын подписал план нанесения ракетных ударов по США

В пятницу, 29 марта, лидер КНДР Ким Чен Ын по итогам экстренного совещания с военачальниками подписал план по нанесению стратегическими ракетными войсками ударов по американским базам.

"Ким Чен Ын подписал план нанесения ударов стратегическими ракетными войсками", - сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Удары планируется нанести на материковой части США, Гавайях, Гуаме и в Южной Корее.

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