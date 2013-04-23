Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 апреля 2013, 11:40

В мире

Покупать сигареты в Нью-Йорке разрешат только с 21 года

В Нью-Йорке продавать сигареты будут только лицам старше 21 года

Продавать сигареты в Нью-Йорке разрешат только лицам старше 21 года. До этого табачные изделия продавались всем 18-летним гражданам. Инициатором запрета выступил мэр города Майкл Блумберг.

Ранее он же запретил курение в общественных местах. По приблизительным оценкам, в результате число курильщиков в городе сократилось до 14 процентов - это самый низкий показатель среди крупнейших городов мира.

Ссылки по теме


Напомним, в России антитабачный закон начнет действовать уже этим летом. Курить нельзя будет в государственных учреждениях, вузах, школах, больницах, стадионах, поездах, ресторанах, а также на вокзалах и у метро.

США Нью-Йорк сигареты антитабачный закон жизнь в мире

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика