23 апреля 2013, 11:40В мире
Покупать сигареты в Нью-Йорке разрешат только с 21 года
Продавать сигареты в Нью-Йорке разрешат только лицам старше 21 года. До этого табачные изделия продавались всем 18-летним гражданам. Инициатором запрета выступил мэр города Майкл Блумберг.
Ранее он же запретил курение в общественных местах. По приблизительным оценкам, в результате число курильщиков в городе сократилось до 14 процентов - это самый низкий показатель среди крупнейших городов мира.
Напомним, в России антитабачный закон начнет действовать уже этим летом. Курить нельзя будет в государственных учреждениях, вузах, школах, больницах, стадионах, поездах, ресторанах, а также на вокзалах и у метро.