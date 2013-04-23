Покупать сигареты в Нью-Йорке разрешат только с 21 года

В Нью-Йорке продавать сигареты будут только лицам старше 21 года

Продавать сигареты в Нью-Йорке разрешат только лицам старше 21 года. До этого табачные изделия продавались всем 18-летним гражданам. Инициатором запрета выступил мэр города Майкл Блумберг.

Ранее он же запретил курение в общественных местах. По приблизительным оценкам, в результате число курильщиков в городе сократилось до 14 процентов - это самый низкий показатель среди крупнейших городов мира.

Напомним, в России антитабачный закон начнет действовать уже этим летом. Курить нельзя будет в государственных учреждениях, вузах, школах, больницах, стадионах, поездах, ресторанах, а также на вокзалах и у метро.