Американская семья отказалась от трех усыновленных детей из России

Американская семья Декерт отказались от прав на усыновленных в России сирот Алексея, Анастасии и Светланы Климовых из-за разгоревшегося скандала. Приемных родителей обвиняют в жестоком обращении с детьми. Кроме того, власти штата Техас расследуют дело о предполагаемых сексуальных преступлениях в семье в отношении 16-летней Анастасии Климовой.

По словам уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Павла Астахова, родителям, отказавшимся от усыновленных детей будет назначена выплата алиментов. При этом обвинения с них не будут сняты, сообщает РИА Новости.

Ранее Следственный комитет России начал проверку информации о фактах насилия в семье Декерт. По ее результатам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

По информации СК, Алексей Климов, которого в США стали называть Заккари Декерт, подвергался неоднократным истязаниям и жестокому обращению со стороны приемной матери Пенни Декерт. Больше года назад подросток сбежал из приемной семьи, и сейчас его место нахождения неизвестно. Двое его сестер - Анастасия и Светлана Климовы - в настоящее время изъяты из приемной семьи и помещены в социальное учреждение.