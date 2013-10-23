Двое задержанных в разных округах Москвы пытались покончить с собой

22 октября в разных районах Москвы двое мужчин пытались покончить жизнь самоубийством, вскрыв себе вены.

Как сообщили M24.ru в пресс-службе столичного управления полиции, в отделение МВД на северо-востоке Москвы был доставлен после семейного скандала мужчина. В ходе личного досмотра у него ничего не было обнаружено, однако потом он достал изо рта лезвие бритвы и нанес себе порезы на левой руке.

Второй случай произошел в Савеловском суде. Там при оглашении судьей постановления о продлении срока содержания под стражей подозреваемый также достал изо рта металлическое лезвие и нанес себе порез на правом предплечье.

Обоим пострадавшим была оказана медицинская помощь, их здоровью ничего не угрожает.