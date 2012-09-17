Объявлен конкурс на застройку микрорайона в САО

Москомархитектура объявила конкурс на разработку проекта комплексной застройки микрорайона 4Б "Химки-Ховрино" Головинского района Северного административного округа. Материалы размещены на официальном портале госзакупок.

Общая площадь территории составляет 32,3 гектаров. Проектируемый участок расположен в границах производственной зоны № 44 "Братцево" и включает промышленную зону 44-I.

Проектировщикам предстоит разработать баланс всей проектируемой территории. В процентном соотношении в нем следует указать места общего пользования и зоны размещения объектов капитального строительства.

Кроме того, необходимо сформировать перечень аварийных, ветхих и предлагаемых к сносу зданий и определить участки под первоочередное строительство объектов, а также разработать предложения по охране окружающей среды, развитию транспортной инфраструктуры, инженерно-техническому обеспечению территории, а также по развитию сетей водопотребления и водоотведения, топливоснабжения, радио- и телефонизации, тепло- и электроснабжения.

Из столичного бюджета на эту работу планируется выделить около 8,7 млн рублей. На подготовку проекта планировки отводится 400 дней. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 15 октября, торги пройдут 22 октября.

Напомним, согласно Генплану до 2020 года промзона № 44 "Братцево" будет реорганизована. На ее месте запланировано строительство жилья. Жилые дома появятся между улицей Нарвской и станцией "Братцево", а также у метро "Водный стадион".