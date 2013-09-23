Россиянин провел 6 дней в аэропорту Гаваны из-за проблем с паспортом

Гражданин России почти неделю провел в аэропорту Гаваны из-за проблем с просроченным паспортом. Авиакомпания отказалась посадить на борт россиянина, у которого срок действия паспорта истекает менее чем через полгода. После посадки на Кубе пассажиру не разрешили отправиться дальше, в Никарагуа, его вынудили вернуться в Москву.

Пассажир отправлялся работать в строительную фирму в Никарагуа, однако со вторника был вынужден находиться в аэропорту Гаваны. Россиянину предлагали переехать в гостиницу, но он отказался, предпочтя в аэропорту дожидаться, пока родственники не пришлют ему деньги на покупку обратного билета в Москву. По словам вице-консула РФ, проблема возникла по вине строительной организации, которая организовала поездку, не предусмотрев проблем с въездом в страну.

На родине россиянину придется обменять паспорт, у которого заканчивается срок годности, сообщает РИА Новости со ссылкой на Генконсульство РФ в Гаване.

По словам вице-консула, ситуация может разрешиться в понедельник.