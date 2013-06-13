Форма поиска по сайту

13 июня 2013, 11:49

Безопасность

Роспотребнадзор просит туристов в Турции соблюдать осторожность

Роспотребнадзор советует россиянам быть осторожнее в Турции

В связи с массовыми беспорядками в Турции Роспотребнадзор предупреждает отдыхающих об угрозе жизни, здоровью и личному имуществу.

Заместитель министра культуры и туризма Турции заверил Россию в том, что беспорядки носят локальный и временный характер и не доставят неудобства гостям страны.

Однако в связи с угрозой безопасности турист вправе расторгнуть договор с турфирмой, при этом ему вернется вся сумма, потраченная на путевку. Если турист решит уехать из Турции после начала отпуска, то ему вернется часть денег пропорционально размеру оказанных услуг.

Напомним, в Турции уже больше недели продолжаются массовые беспорядки. В ходе акций протеста были ранены более пятисот человек, около двух тысяч задержаны полицией.

