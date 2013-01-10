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Происшествия

10 января 2013, 16:28

В этикетках конфет на одной из фабрик столицы обнаружен формальдегид

Роспотребнадзор криминал

Нарушение регламента "О безопасности упаковки" обнаружили специалисты Роспотребнадзора в ходе проверки на кондитерской фабрике "Рот Фронт". Конфеты там заворачивали в обертку с повышенным содержанием формальдегида.

За нарушение технического регламента при производстве продуктов питания на одного из сотрудников фабрики составили протокол об административном правонарушении, сообщается на сайте Роспотребнадзора по Москве.

Мировой суд района Замоскворечье признал, что он нарушил закон. Суд оштрафовал виновника на 10 000 рублей.

Формальдегид обладает высокой токсичностью, негативно воздействует на дыхательные пути, глаза, кожный покров. Оказывает сильное действие на центральную нервную систему. По требованиям регламента "О безопасности упаковки" его содержание в упаковочных материалах не должно превышать 0,100 мг/л.

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