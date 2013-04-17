Форма поиска по сайту

17 апреля 2013, 16:11

Происшествия

Жители сообщают о разрушении лестницы в жилом доме на юге Москвы

Фото:Читатель M24.ru

Читательница M24.ru Дарья сообщает о разрушении части лестницы в подъезде жилого дома № 21 по улице Трофимова.

"На протяжении месяца жильцы боятся подниматься по лестнице из-за угрозы провалиться на лестнице своего собственного подъезда,"- рассказывает читательница.

В настоящее время разрушенную лестницу оборудовали деревянным каркасом, что позволяет с трудом подниматься к лифтам подъезда.

