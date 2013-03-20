"Терек" проведет игру на нейтральном поле за оскорбление судьи

"Терек" оштрафовали на 200 тысяч рублей за слова Кадырова о судье

Грозненский "Терек" проведет следующий домашний матч чемпионата страны на нейтральном поле и выплатит штраф в размере 200 тысяч рублей. Клуб из Чечни наказан за оскорбление арбитра, обслуживавшего матч "Терек" - "Рубин" главой республики Рамзаном Кадыровым.

Инцидент с участием Кадырова произошел 17 марта в концовке матча "Терек" - "Рубин". На 87-й минуте игры главный арбитр встречи Михаил Вилков удалил с поля игрока хозяев Ризвана Уциева за грубый подкат. Сразу после этого по громкой связи прозвучало объявление: "Судья продажная! Козел ты!".

Сначала сообщалось, что автором фразы стал инженер связи стадиона, но впоследствии Кадыров признался, что кричал он сам. За это высказывание клуб оштрафовали на 100 тысяч рублей, сообщает "Советский спорт".

Позже выяснилось, что после матча Кадыров зашел в судейскую комнату и долго беседовал с арбитрами. За это нарушение Контрольно-дисциплинарный комитет оштрафовал "Терек" еще на 100 тысяч рублей. Кроме того, ближайший домашний матч чемпионата страны клуб проведет на нейтральном поле.

Отметим, что Кадыров прокомментировал инцидент, заявив, что "судья заслужил называться продажным".