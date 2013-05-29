На поезда на Украину будет действовать электронная регистрация

С 4 июня, пассажиры, отправляющиеся на Украину, смогут воспользоваться новой услугой - электронной регистрацией на поезда, курсирующие между Россией и Украиной. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО "РЖД".

Ее предоставляет ОАО "Федеральная пассажирская компания" при покупке электронных билетов на официальном сайте РЖД на международные пассажирские поезда Москва – Киев и Москва – Симферополь.

Для посадки в поезд пассажиру достаточно будет предъявить проводнику документ, удостоверяющий личность. Таким образом, пассажирам не придется тратить свое время на оформление билета на поезд в кассе или терминале самообслуживания.

Напомним, что со странами СНГ и Балтии услуга электронной регистрации уже действует. Она предоставляется на поезда, курсирующие в Латвию и Беларусь. В настоящее время более 50% пассажиров ездят в этих поездах по электронному билету.