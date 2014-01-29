Фирменный поезд сообщением Москва - Брянск станет ежедневным

C 17 февраля фирменный поезд №9/10 сообщением Москва - Брянска ОАО "ФПК" ("Федеральная пассажирская компания") начнет курсировать ежедневно. Ранее состав отправлялся только четыре раза в неделю: по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Назначение дополнительных рейсов связано с тем, что маршрут пользуется большой популярностью среди пассажиров за счет удобного дневного графика, высокого уровня комфорта и скорости движения. Время в пути от Москвы до Брянска составляет 4 часа 54 минуты, в обратном направлении – 4 часа 29 минут, сообщает пресс-служба РЖД. С момента начала курсирования поезда было отправлено более 111 тысяч пассажиров.

Фирменный поезд № 9/10 сообщением Москва – Брянск отправляется с Киевского вокзала в 13.40 и прибывает в Брянск в 18.34. Из Брянска состав выезжает в 19.30 и возвращается в Москву в 23.59. Оформить билеты на поезд можно в кассах дальнего следования ОАО "ФПК", на официальном сайте РЖД, а также через терминалы самообслуживания, установленные на вокзалах.