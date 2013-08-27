Форма поиска по сайту

27 августа 2013, 18:13

В РЖД начали проверку по факту аварии на переезде в Щербинке

ОАО "РЖД" организовало служебную проверку по факту дорожно-транспортного происшествия на железнодорожном переезде у станции Щербинка. Авария произошла утром 26 августа.

Напомним, в 6.48 у платформы Щербинка столкнулись электричка и легковой автомобиль. Машина выехала на железнодорожный переезд перед близко идущим поездом, и предотвратить столкновения не удалось.

В результате серьезно пострадал водитель легковушки – его госпитализировали в состоянии комы. В составе поезда пострадавших не было, сообщили в пресс-службе РЖД.

